Marido de Paulo Gustavo anuncia o que fará com as roupas do humorista e deixa web sem palavras: “Chocado”

O humorista Paulo Gustavo, faleceu em maio deste ano, vítima de Covid-19. Sendo assim, ele deixou dois filhos e o marido, Thales Bretas. Desse modo, o médico dermatologista surpreendeu os seguidores ao anunciar um leilão beneficente com roupas exclusivas de seu marido.

No entanto, não serão apenas peças pessoais do humorista. Um figurino que Paulo Gustavo usou no filme Minha Vida em Marte, também estará no leilão. Se trata de um um cardigã xadrez, uma camiseta verde alongada, calças jeans e o memorável chapéu verde.

“Este ano, Médicos Sem Fronteiras (MSF) completa 50 anos de dedicação à humanidade e, para marcar essa data, a organização promoverá um leilão beneficente. Eu fiz a doação de um figurino que Paulo usou em ‘Minha Vida em Marte’ e roupas do acervo pessoal dele“, explicou Thales.

Desse modo, nos comentário das publicação, os fãs amaram a novidade. “Chocado, amei”, disse um. “Que incrível Thales, parabéns pela iniciativa”, disse outro.O projeto em questão tem um trabalho de ajuda humanitária e voluntário ao redor do mundo, ajudando pessoas que precisam de atendimento médico.

Sensitiva revela como está Paulo Gustavo

Além disso, de acordo com a sensitiva Bianca, Paulo Gustavo está muito preocupado com sua mãe. Em suma, ele pede para que as pessoas cuidem de Déa Lúcia.

“Peço que todos se acalmem, se olhem e cuidem dela (minha mãe), hoje não estou mais aí, isso me faz com que eu entre em desespero, estou muito triste onde estou, sem ainda entender muito bem o que aconteceu com meu espírito, porém estou aceitando tudo de uma maneira terrena e espiritual.”

Além disso, ele teria falado que ainda precisa passar por algumas coisas. “Preciso ainda passar por algumas doutrinas e eu queria muito que cuidassem da minha mãezinha”.