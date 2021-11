No AC, Hugo e Guilherme falam sobre últimos momentos com Marília e fazem revelações a colunista do ContilNet

Pela primeira vez no Acre, a dupla sertaneja Hugo & Guilherme chegou com gás após uma tour em Rondônia.

Em bate papo com a colunista Gabriela Queiroz, a dupla sertaneja comentou sobre últimos momentos que tiveram ao lado de Marília Mendonça, e revelam que irão lançar o hit “Mal Feito” em janeiro de 2022, com participação da eterna rainha da sofrência.

Os artistas revelam, ainda, que a letra da música “Namorada Reserva” foi feita especialmente pensando em alguém. “Todas as músicas que componho, são formas de nos identificarmos, mas essa foi exclusiva a uma pessoa”, revelou Hugo.

Durante a conversa no camarim, os sertanejos garantiram que, na primeira apresentação no estado do Acre iriam fazer bonito… e fizeram!

Foram quase três horas de show. A euforia da dupla ficou por conta de uma revelação: o sucesso das músicas “Pingo de Dó” e “Coração na Cama” nos principais bares e restaurantes de Rio Branco.

