Comissão Especial da Aleac aprova PEC que inclui agentes de trânsito no rol da Segurança Pública

A Comissão Especial da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), aprovou a proposta de emenda à Constituição (PEC 21), de autoria do deputado estadual Gehlen Diniz (Progressistas), que inclui os agentes de trânsito no rol da Segurança Pública no Acre.

