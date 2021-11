Pitbull de Rondônia quebra recorde mundial e tenta entrar no Guinness como maior do mundo

Apesar do tamanho e da aparência de bravo, Drax é extremamente dócil. O cão é da raça pit monster, que deriva do pitbull. Ele foi planejado através do cruzamento genético de cães selecionados e é criado para ser o maior do mundo.

Seu nome faz referência ao personagem da Marvel, Drax, o Destruidor, que é conhecido por seu tamanho, força e seu jeito brincalhão, mesmas características do pitbull gigante. Além disso, o nome do canil em que Drax é criado é Guardiões de Rondônia, também referência ao filme Guardiões das Galáxias.

Na sexta-feira (12), as medidas do cão foram avaliadas e foi atestado que são maiores do que as do atual maior pitbull do mundo. Agora, para conquistar a classificação no Guinness Book, é preciso ter reconhecimento da mídia à nível nacional e internacional.

Peso-pesado

O maior pitbull do mundo, reconhecido pelo Guinness Book, é o Hulk. O cão é de uma família americana e pesava 78 quilos quando bateu o recorde mundial. Seu porte foi considerado três vezes maior do que de um Pitbull comum. Contudo, segundo Wallace Klei, proprietário do canil e criador de Drax, antes mesmo de completar 1 ano, o pit monster de Rondônia já havia ultrapassado o tamanho de Hulk.

“Com 10 meses ele já tinha todas as medidas do maior do mundo. Hoje [com 1 ano e 6 meses] ele ultrapassou todas as medidas. Geralmente, a raça dele chega ao auge do tamanho com 2 anos. Está crescendo ainda”, explicou o dono do canil.

Hulk, o maior pitbull do mundo, e sua dona — Foto: Redes Sociais/Divulgação

Para comprovar ser maior que o recordista mundial, Drax precisou ser medido e pesado. A pesagem foi marcada com a imprensa na tarde de sexta-feira (12), em um petshop de Porto Velho. Para garantir a veracidade das medidas, o influente criador de pitbulls de grande porte no Brasil, Maurício Bellini, do Rio de Janeiro, foi convidado para o evento.