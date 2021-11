Prefeitura de Rio Branco iniciará obra de revitalização, paisagismo e decoração natalina na Praça da Revolução

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), através do secretário Cid Ferreira, informou na manhã desta sexta-feira, 26, que a Praça da Revolução, no Centro da capital, será revitalizada e receberá a decoração natalina. A obra terá início neste domingo, 28.

Segundo o secretário da Seinfra, Cid Ferreira, inicialmente será feita a decoração natalina com uma revitalização parcial. “Futuramente realizaremos uma obra bem melhor e estruturada. Neste momento, faremos algumas recuperações na fonte, no totem, nos bancos, nos quiosques e vamos melhorar o visual da principal praça do nosso município. Já temos um projeto para a recuperação completa da Praça da Revolução”, afirmou o secretário.

O secretário do Meio Ambiente (Semeia), Normando Sales, falou sobre a reforma da praça e da decoração natalina. “Essa reforma vai mudar a parte visual, tanto do ponto de vista urbanístico, como também na decoração natalina. Além disso, a Semeia irá participar na parte de arborização, paisagismo, plantas, flores, canteiros, poda de árvores e verificar qualquer desconforto visual que possa causar aos usuários da praça”, disse Sales.