Simone revela drama vivido ao ser presa por engano nos Estados Unidos

A cantora afirmou que era uma adolescente e viajava ao país norte-americano com a banda Frank Aguiar, para quem ela e a irmã faziam backing vocal. “Acho que fui presa com 15 ou 16 anos. Frank Aguiar ia fazer shows nos EUA, toda a documentação perfeita. Chegando lá, na hora da entrevista com a Polícia Federal, me levaram para uma salinha”, começou.

A sertaneja disse que ficou confusa ao ser abordada pelos agentes, sem imaginar o que lhe esperava afinal. “Quando penso que não, vêm uns policiais e colocam um cinto de couro com uma corrente e algema. Eu começo a chorar. Imagina, nova, minha primeira vez no país. Para eles, meu passaporte era roubado. Para acabar de lascar, uma algemazinha no meu pé, e eu chorando”, explicou. Simone também revelou detalhes sobre a abordagem dos policiais. “Me levaram para um lugar cheio de muçulmanos. E a pressão psicológica que eles faziam? ‘Pode contar para a gente que seu passaporte foi roubado. Se você contar a verdade, a gente vai deixar você pelo menos ligar para a sua mãe. Senão, você vai ficar presa aqui e não vai ver mais seus pais’. Até aquelas fotos eu cheguei a fazer. Como minha palavra ia valer? Eles tinham que investigar. Cinco horas depois, vem aquele povo e diz: ‘Desculpa, senhora. Pode conhecer nosso país. Foi engano’”, concluiu. Assista ao vídeo completo: