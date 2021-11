Valdemar Costa Neto, presidente do PL, confirma filiação de Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) bateu o martelo: decidiu se filiar ao Partido Liberal (PL). A informação foi confirmada ao Metrópoles por auxiliares do chefe do Executivo federal e pelo presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, condenado no esquema do mensalão.

De acordo com Costa Neto, Bolsonaro conversou com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI). Embora também almejasse a filiação do mandatário da República no seu partido, o titular da pasta federal entendeu a decisão do presidente. A data da cerimônia ainda está em discussão, mas o PL trabalha para que a formalização ocorra na próxima semana, em 22 de novembro, mesmo número da sigla.

Na semana passada, Bolsonaro mencionou negociações com o PP e o PL para decidir com quem seria o “casamento”. “Não penso em política, senão, não trabalho. Começo a agradar um e outro, e não trabalho. Eu tenho que ter um partido de qualquer maneira. Eu não sei se vou disputar a reeleição ou não. Estou me decidindo ainda. Hoje em dia, está mais para PP ou PL”, analisou.

Na ocasião, o chefe do Executivo federal admitiu estar atrasado na decisão. Ele está há dois anos sem se filiar a agremiações políticas. “Mas escolha do partido é igual casamento: mesmo escolhendo, tem problema. Imagina se a gente fizer de atropelo”, justificou.