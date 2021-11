Vasco x Vitória: veja onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem

O Vasco tem chance irrisória de acesso, e o clube já planeja a disputa da Série B na próxima temporada. Para subir, teria de vencer todos seus jogos e tirar uma diferença de oito pontos para o G-4, o que só seria possível com improvável combinação de resultados.

Com 96% de risco de rebaixamento, vencer o Vasco é crucial para as pretensões do Vitória de se manter na Série B, ainda que a matemática diga que o cenário é altamente improvável. Além de fazer a sua parte, o Rubro-Negro precisa secar três rivais diretos: Brusque, Londrina e Confiança.