Veja o ranking das sete celebridades mais queridas do país

Segundo pesquisa realizada pela empresa de marketing VMLY&R, o apresentador Rodrigo Faro está entre as sete celebridades mais queridas do país, na companhia de nomes como Silvio Santos, Fernanda Montenegro e Ivete Sangalo. De acordo com a companhia, Faro tem excelente performance, com destaque para sua alegria, proximidade e inteligência.

O estudo revela que Rodrigo Faro se destaca pela proximidade com o público, embora não seja visto como um apresentador moderno e nem glamuroso. Na opinião dos ouvidos na pesquisa, Eliana e Fátima Bernardes, por exemplo, têm maior percepção de moda. Já numa comparação com Faustão e Huck, o contratado da Record TV se destaca por transmitir ao público confiança, proximidade e inteligência. Huck e Faustão levam pequena vantagem quando o assunto é a percepção dos entrevistados sobre qual comunicador tem mais capacidade de liderança. Faustão brilha no quesito independência, enquanto Huck é visto como um nome moderno. O apresentador do Hora do Faro é apontado como um forte nome para vender produtos e alavancar marcas. "Num mercado tão comoditizado como o mercado de cervejas, Rodrigo pode ser um poderoso ativo emprestando diferenciação para as marcas", diz a pesquisa.