Velório de Marília Mendonça coloca fim em briga entre sertanejos

Nesta terça-feira (24), o mundo do sertanejo acordou com uma ótima notícia: chegou ao fim uma das brigas que mais se estendeu ao longo dos anos. Isso porque as duplas Henrique e Juliano e Matheus e Kauan, enfim, voltaram a se dar bem, com Marília Mendonça sendo uma responsável direta e indireta pela reconciliação dos sertanejos.

Por conta de atritos de empresários num passado não muito distante, Matheus e Kauan possuíam desavenças com Henrique e Juliano. Os atritos entre as duplas deixavam Marília Mendonça arrasada, visto que tinha boa relação com os quatro. Por muito tempo, a cantora, inclusive, trabalhou como mediadora para selar a paz.

Vale lembrar que, no passado, as duplas se negavam até mesmo a se apresentarem em mesmos eventos por conta de suas desavenças.

Marília Mendonça tentou mediar atrito entre dupla sertaneja

Com a morte de Marília, Maiara, da dupla como Maraisa, substituiu a cantora vítima de uma tragédia aérea no dia 5 de novembro, e fez questão de celebrar a reconciliação entre as duplas, que começou logo após o velório de Marília.

No local para velar Marília, Matheus se encontrou com Henrique e Juliano e, de cara, já deixaram de lado as brigas que os separaram. A morte da amiga e colega de profissão permitiu que os sertanejos deixassem as mágoas no passado. “Nossa admiração e respeito por vocês sempre, amigos Henrique e Juliano. O tempo cura e ensina, e nessa vida só vale a pena plantar coisas boas”, escreveu a dupla Matheus e Kauan no perfil oficial do Instagram dos cantores.

O quarteto sertanejo celebrou a reconciliação ao lado de Maiara, em uma festa, quando foram filmados cantando juntos, mostrando que os atritos ficaram mesmo no passado.