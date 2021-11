Vidente revela ter recebido mensagem de Marília Mendonça e recado à mãe emociona: “Véia, não se preocupe”

Famoso nas redes sociais e sucesso no YouTube, onde conta com mais de 85 mil inscritos em seu canal, o Mestre José publicou um vídeo com declarações sobre Marília Mendonça, dizendo ter recebido a mensagem de que a cantora sertaneja sabia que estava partindo, mas que não havia tido a previsão de que ela iria falecer.

Além disso, o Mestre José revela ter recebido uma mensagem da cantora através do plano espiritual: “O contato foi muito rápido e pequeno, tudo apareceu como um Faixo de luz e uma intuição me deixou claro que o seguinte recado era para a mãe, dona Ruth. Véia não se preocupe, eu ainda estou entendendo tudo o que aconteceu, mas por aqui onde estou tudo é manso e tranquilo”.