Vídeo mostra homem agredindo mulher em rua de Senador Guiomard

Uma mulher ainda não identificada foi vitima de agressão física, na manhã desta segunda-feira (15), na Avenida Castelo Branco, na área Central do município de Senador Guiomard, no interior do Acre.

As imagens enviadas para a reportagem mostram o exato momento que uma mulher chega em uma farmácia para fazer compras e um homem identificado inicialmente como “Mundoca”, sem motivos aparentes, se aproxima da vítima e antes mesmo dela colocar a bicicleta na parede é agredida com um soco e acaba caindo. Em seguida, com medo de continuar apanhando, a mulher correr para tentar se proteger do agressor.

A imagem que foi gravada pelo circuito interno da farmácia e divulgada nas redes sociais causaram indignação na população de Senador Guiomard. Internautas falaram que levariam um pitbull para devorar Mundoca. Outro já disse que mataria Mundoca se fizesse isso com alguma mulher da família dele. Outro já culpa o Estado e a Prefeitura, por não atuarem no combater a prevenção do uso de drogas e não apoiarem a internação desse tipo de transtorno.

No entanto, outros afirmam não pode fazer muita coisa pelas vias legais contra Mundoca, tendo em vista que o acusador é usuário de entorpecentes, morador de rua e passou um tempo internado no Hospital de Saúde Mental do Acre (HOSMAC).

A população do Quinari clama por providencias urgentes em relação a Mundoca, pois, tanto é um perigo para a vida dele, quanto o mesmo oferece risco para sociedade. Até agora existe relato de quatro mulheres agredidas pelo homem.