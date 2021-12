AC tem um dos preços do gás mais altos do país e supera Distrito Federal e Rio de Janeiro

O preço médio do gás de cozinha sofreu inúmeros reajustes neste ano de 2021, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (ANP). A última atualização feita neste domingo (20) mostra que o Acre tem um dos maiores valores do Brasil.

No Estado, o preço médio chega a R$ 120, se destacando como o 2º maior da Região Norte, perdendo apenas para Rondônia, que registrou R$ 121.

Em nível nacional, o Acre ultrapassa várias unidades como o Ceará (R$ 110), Distrito Federal (R$ 114,99), Rio de Janeiro (R$ 105) e Goiás (R$ 177), empatando com São Paulo, Pará, Minas Gerais e Santa Catarina.

O Congresso Nacional aprovou nesta sexta-feira (17) a liberação de R$ 300 milhões para abastecer já neste ano o programa Gás dos Brasileiros, destinado a subsidiar a compra de gás de cozinha para famílias de baixa renda (PLN 42/2021). O programa foi criado a partir de projeto de lei do Senado. A matéria agora vai à sanção da Presidência da República.