Acre é o estado com menor índice de tentativas de golpe na Black Friday em 2021, diz relatório

O Acre foi o estado que registrou o menor percentual de golpes na Black Friday de 2021. Isto quem diz é o levantamento feito pela Konduto, empresa de antifraude para pagamentos online, em parceria com a Boa Vista, empresa de soluções de inteligência analítica. No total, foram apenas 0,17% do volume total dos ataques.

O relatório, emitido no último dia 01 de dezembro, mostra ainda que no Brasil foram evitados golpes que, somados, resultaram no valor de R$102 milhões. A cada segundo entre os dias 26, 27 e 28 de novembro, datas estas onde a Black Friday ganha força, 20 compras eram investigadas.

No ranking, o Rio de Janeiro foi o estado que mais liderou tentativas de golpe em 2021, seguido de São Paulo, Alagoas, Espirito Santo e Minas Gerais. O volume de fraudes, por sua vez, se intensificou entre meio-dia e meia-noite, o que provou que não necessariamente os horários da madrugada são os preferidos dos cibercriminosos.

No caso do Acre, apesar de aparecer com o menor percentual, o número aumentou com relação a 2020. No ano passado, a tentativa de golpes ficou na casa dos 0,12%, enquanto em 2021 o número subiu para 0,17%.