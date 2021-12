Prefeitura divulga cronograma de pagamento do salário de dezembro, abono e 13º dos servidores

Em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (13), o prefeito Tião Bocalom (PP) esclareceu sobre a forma como vão ser pagos o salário do mês de dezembro, bem como o abono de 50% e a segunda parcela do décimo terceiro aos servidores da Prefeitura de Rio Branco.

Segundo o prefeito, a parceria feita entre prefeitura e Banco do Brasil fez com que no mês de dezembro, o pagamento fosse adiantado do dia 25 para o dia 20. “Para nós é uma satisfação falar que em nosso mandato, não vamos atrasar salários. Vamos fazer de tudo para que isso não aconteça”, comentou.

“Como se trata de fechamento de ano, a Sefin (Secretaria Municipal de Finanças) e Segati (Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação) tomaram a decisão de fazer o pagamento no dia 20 desse mês, tanto abono, como 13° e salário do mês”, esclareceu.

Ainda de acordo com o prefeito, serão injetados na economia local o montante de R$29 milhões referentes aos salários, R$14 milhões com o 13° e R$7 milhões com o abono. Os salários dos professores e abono virão dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Com relação à inclusão de outros profissionais da educação que não estão incluídos dentro dos 70% previstos para serem gastos com professores, Bocalom disse que todas as decisões tomadas acerca da situação tem embasamento do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

“Tudo que estamos fazendo aqui é por orientação do TCE. Existe uma lei que diz que é obrigatório gastar 70% dos recursos do Fundeb com os professores. Como os outros funcionários não recebem dentro dos 70%, nós iríamos infringir a lei. Então para não correr risco de isso acontecer, vamos pagar no ano que vem”.