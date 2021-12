Bolsonaro se reúne com Silvio Santos na casa do dono do SBT em SP

O presidente Jair Bolsonaro (PL) se reuniu nesta quarta-feira (15/12) com Silvio Santos na residência do apresentador em São Paulo.

Um comboio presidencial de quatro carros chegou à casa do dono do SBT no Morumbi, zona oeste da capital, por volta das 14h. Nos arredores, havia um forte esquema de segurança do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) com apoio da Polícia Militar.

O carro do ministro das Comunicações, Fábio Faria, entrou no local por volta de duas horas antes. Faria é casado com Patrícia Abravanel, filha do “dono do Baú”.

A visita não estava na agenda de Bolsonaro. No passado, o presidente já chegou a ir ao programa do comunicador e o encontrou também para entregar um selo feito pelos Correios em homenagem aos seus 90 anos.

