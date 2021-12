Cerca de 1,3 milhão de pessoas vão receber Auxílio Emergencial extra

A medida visa atender a uma determinação do Congresso, que derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro, de julho de 2020. O mesmo previa o pagamento de auxílio emergencial em dobro (5 parcelas de R$ 1.200) para homens e mulheres chefes de famílias monoparentais (que só têm a mãe ou o pai). Em suma, Bolsonaro havia vetado o pagamento em dobro para pais. Inclusive, ele escolheu dar o benefício apenas a famílias monoparentais de mulheres.

Ademais, o Ministério da Cidadania ainda não confirmou o valor exato das parcelas do Auxílio Emergencial. Entretanto, o homem solteiro e chefe de família que ganhou 5 parcelas de R$ 600 em 2020 deveria ter ganhado 5 parcelas de R$ 1.200. Ao somar a diferença, o valor chega a R$ 3 mil.

De acordo com o governo, o pagamento precisa acontecer ainda em dezembro, para quem se cadastrou para ganhar o Auxílio Emergencial pelo app Caixa Tem ou pelo site. Já os homens monoparentais beneficiados pelo programa Auxílio Brasil, ou inscritos no CadÚnico, receberão também as duas cotas complementares nos primeiros meses de 2022.

Por enquanto, ainda não é possível consultar no Caixa Tem quem tem direito ou não a esse auxílio emergencial. Além disso, não existe ainda um calendário oficial.