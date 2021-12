Cheia de saúde, moradora de Sena Madureira comemora 99 anos de vida

Em meio a pandemia provocada pela Covid-19, surto recente de gripe e aumento nos casos de dengue, uma família de Sena Madureira tem muito o que comemorar nesse final de ano. É que sua matriarca trocou de idade nesta quinta-feira (30) e com sua saúde perfeita. Trata-se de Raimunda Pereira Bandeira, conhecida como “Nenê”.

Considerada como uma das moradoras mais antigas do Bairro Cidade Nova, dona “Nenê” completa 99 anos de idade. Ela nasceu no rio Macauã, porém, com o transcorrer dos anos veio para a zona urbana de Sena. “Minha avó sempre trabalhou na colônia. Quando veio pra cá, vendia pé-de-moleque e outros tipos de bolos. Após a morte do meu avô, se aposentou como soldada da borracha”, comentou Alice Bandeira, neta.

No começo desse ano, foi acometida de catapora, mas se recuperou e hoje não sente mais nada. “Ela é uma guerreira. Pra se ter uma ideia, graças a Deus não pegou Covid. Ela não é hipertensa, não é diabética, não tem nenhuma doença. Pra nós, é muito gratificante poder celebrar seus 99 anos de vida. Gratidão total a Deus por esse momento”, frisou.

A única dificuldade que a idosa enfrenta é relacionada à sua visão.

Dona “Nenê” é mãe de 7 filhos, dentre os quais Zé Bandeira e Maria Bandeira que são bastante conhecidos em Sena. Ela é avó de 15 netos e tem 30 tataranetos.