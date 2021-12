Concursos públicos: especialista responde dúvidas sobre polêmicas em editais

No entanto, esta e outras exigências presentes em editais, especialmente nas Forças de Segurança, costumam ser motivo de polêmica entre “concurseiros”. Não raramente, o próprio Ministério Público se envolve na discussão e entra na Justiça para tentar modificar alguma determinação.

O g1 entrevistou o professor preparatório para concursos, George Gomes, que explicou as principais questões levantadas por concurseiros. Gomes é delegado de polícia no Amazonas e realiza curso preparatório para provas como a da Ordem dos Advogados do Amazonas (OAB) e concursos públicos da área de Segurança.

A pessoa que tem HIV pode fazer concurso. De acordo com George Gomes, a justificativa para esse tipo de exigência é a qualidade da saúde do candidato que, caso seja aprovado, passará a atender o público.

“A ideia de colocar essas exigências do exame é saber se a pessoa terá condições de saúde para fazer o trabalho no dia a dia. Não somente com HIV, mas cardiopatias graves, doença do fígado e pessoas com outros problemas também fazem exames. Vale lembrar que essas doenças podem gerar incapacidades permanentes em quem participar e isso vai ter reflexos nos custos do cargo”, afirma.

Se eu não passar no teste físico, posso recorrer?

Pode recorrer. De acordo com o especialista, se após a aplicação da prova o candidato achar que houve equívocos, pode questionar a avaliação, que será analisada pela banca. Porém, o candidato não pode pedir para ser dispensado de fazer a prova física.

Segundo Gomes, no caso dos concursos para as Forças de Segurança no Amazonas, o próprio edital estabelece todas as regras para o teste físico, que vai avaliar se a pessoa pode exercer normalmente serviços públicos.

“Cada teste físico é cobrado de acordo com a peculiaridade do cargo, se precisa de um vigor físico maior, se precisa correr, pular muros, no caso de policiais”.

Tenho miopia, posso prestar concurso?

Depende do cargo pretendido. Gomes afirma que se for para cargos administrativos, por exemplo, não há nenhum problema. Já para cargos em que se precisa da visão será necessária uma avaliação e isso depende das especificações previstas em cada edital.

“Como é um problema que pode ser resolvido por cirurgia é necessária uma avaliação. Se for um caso grave de miopia pode até haver impedimentos”, explica.

Por que existe limite de idade para participar dos concursos?