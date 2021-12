Confira os assuntos, destaques e eventos da semana na coluna do Moisés Alencastro

The Voice Brasil

O cruzeirense Gustavo Matias segue brilhando no The Voice Brasil, programa musical da TV Globo, ao vencer mais uma batalha na noite de terça-feira (07), numa emocionante interpretação de Bohemian Rhapsody, de Fred Mercury. O cantor Carlinhos Brown o definiu com “A voz mais aguardada no The Voice Brasil”.

*** Gustavo é tenor, ex-aluno de canto e agora professor do Conservatório de Música do Juruá, em Cruzeiro do Sul, do projeto Musicalizando Pessoas com Amor e Carinho do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC). Também é vocalista do Grupo Garotos do Sótão, formado por professores do Conservatório. Na foto, Gustavo Mathias com a procuradora geral do Ministério Público do Acre, Kátia Rejane Rodrigues.

ContilNet comemora Dia do Colunista Social

A Contilnet reuniu seu time de colunistas sociais na quarta-feira (8), num café da tarde, no Coffee House, para celebrar o Dia dos Colunistas Sociais. A tertúlia foi pra lá de animada.

***A data tem como objetivo a valorização e reconhecimento do profissional da escrita social, a quem sempre está a par de tudo o que acontece na sociedade, bastidores e transpõe o olhar minucioso e diferenciado através de suas colunas nos meios jornalísticos. Hoje uma coluna social tem espaço aberto para os mais diversos assuntos: arte, cultura, esporte, eventos sociais, economia, benemerência, gastronomia, política, entre outros. Viva nós!

2º Chá das Mulheres da Indústria

Uma noite memorável. É o que se pode dizer do 2º Chá das Mulheres da Indústria, realizado na noite de quarta-feira, 8 de dezembro, no AFA Jardim. Com o objetivo de arrecadar recursos em prol da Ala Infantil do Hospital do Câncer – Unacon, o evento foi bastante prestigiado por autoridades e pela sociedade.

***A programação incluiu bazar, sorteios de prêmios, comida de excelente qualidade e foi abrilhantado por um desfile que teve a participação de misses, modelos, colaboradoras do Sistema FIEAC e a presença ilustre da primeira-dama do Acre, Ana Paula Cameli, que brilhou na passarela.

***Coordenadora do Grupo Mulheres da Indústria, a empresária Ray Holanda fez questão de agradecer a todos que contribuíram, direta ou indiretamente, para o sucesso do evento beneficente. (Marcela Barrozo/assessoria de comunicação).

Inauguração da Duo+Clinica

Foi inaugurado em Rio Branco a Duo+Clinica, localizado na Rua Antônio Monteiro, no Bosque, ao lado do AFA Jardim, de propriedade do casal de Luiz Ferraz e Saulo Abrahão e nutricionista Samara Abrahão trazendo novo conceito em saúde, beleza e bem estar. Saulo e Luiz já contam com duas unidades nos Jardins, bairro nobre de São Paulo.

*** O espaço chega com a experiência personalizada no atendimento, ambiente e cuidados com os clientes com serviços de dermatologista, médico do esporte, nutricionista e estética corporal, além de protocolos de harmonização facial, redução de medidas, fortalecimento muscular, emagrecimento e hipertrofia. Veja com esteve por lá:

Marighella

O filme nacional Marighella, dirigido por Wagner Moura, estará em cartaz em Rio Branco nos próximos dias 17, 18 e 19, na Filmoteca Acreana (anexo á Biblioteca Pública) com exibição pública e gratuita.

*** A obra cinematográfica tem Seu Jorge como protagonista e conta a história de Carlos Marighella, um guerrilheiro urbano que liderou a luta armada contra a ditadura militar no Brasil. Ele chegou a ser considerado o “inimigo número 1” do regime. O longa-metragem é baseado no livro “Marighella: O guerrilheiro que incendiou o mundo”, escrito pelo jornalista Mário Magalhães.

***Retirada de ingressos está sendo sede da ADufac, localizada no Campus da Ufac, no horário de 8h às 17h. De acordo com o protocolo de biossegurança do local de exibição, a lotação máxima é de 58 lugares para cada sessão.

***A promoção é da Associação dos e das Docentes da Universidade Federal do Acre (ADufac) em parceria com a Produtora O2 e Paris Filmes, com apoio do Governo do Estado do Acre e Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM).

Fiandeiro de Tempos

Nesta sexta (10) e sábado (11), às 19h30, na Usina de Arte João Donato, acontece a apresentação do espetáculo “Fiandeiro de Tempos”, com o ator e produtor Victor Onofre, na direção de Quilrio Farias, produzida pelo Coletivo Iluminar e assessoria de mídia e imprensa, Eldérico Silva. A peça pretende valorizar a memória e o patrimônio imaterial do Acre por meio ao resgatar e enaltecer histórias de comunidades ribeirinhas. O monólogo é baseado nas histórias presenciadas pelo ator. Entrada gratuita.