Demitido, Marcos Mion faz desabafo ao público e explica o que aconteceu com ele: “Não é mais segredo”

Marcos Mion foi demitido da Record após anos de contrato. Mas, não demorou muito e ele conseguiu a vaga que tanto sonhou na TV Globo. Por conta disso, ele pagou uma promessa e percorreu 110 km a pé.

No Instagram, ele contou detalhes dessa caminhada que durou 3 dias. “Não é mais segredo pra ninguém que há anos eu tinha essa promessa feita para Nossa Senhora: que ela me abençoasse com minha ida pra Globo”, iniciou Marcos Mion.

“Quantas vezes conversei com ela achando que talvez não fosse mesmo para mim, decepcionado por mais uma vez bater na trave…mas eu nunca perdi a fé que Jesus Cristo e Nossa Senhora estavam guardando pra hora certa a realização do meu maior desejo.”, continuou Mion.

“E vamos combinar? Não poderia ser melhor tudo que está acontecendo! Mãezinha cuidou, abençoou, eu aguentei o processo…aconteceu!! Agora é hora de agradecer. 110km a pé, a maioria na subida, estrada de terra e muita gratidão no coração! Obrigado Mãezinha! Obrigado Jesus! E seguimos até Aparecida!”, disse o apresentador.

Após cerca de oito meses da saída oficial de Marcos Mion da Record, o diretor do reality rural A Fazenda, Rodrigo Carelli resolveu abrir o jogo e falar sobre a saída de Marcos Mion da Record para trabalhar na Globo.

Sem revelar detalhes polêmicos, Rodrigo Carelli afirmou que houve mais de um motivo para a emissora na decisão de demitir o apresentador.

“Olha, sobre o que houve na saída dele eu não posso falar. O que eu posso dizer é que foi uma decisão da emissora, é uma decisão que é além da Fazenda, além de mim. […] O que aconteceu foi uma questão interna, burocrática mesmo, que não vem ao caso e que nem tem a ver diretamente com ‘A Fazenda’”, contou o diretor em entrevista a Leo Dias, do portal Metrópoles, sobre Marcos Mion.