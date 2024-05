Real Madrid receberá troféu de campeão espanhol no domingo e terá festa em dose dupla

Após um pequeno imbróglio com a federação sobre quando receberia o troféu de campeão espanhol, o Real Madrid chegou a um acordo e terá uma festa em dose dupla. A taça será entregue ao clube madrilenho na manhã do próximo domingo, em uma cerimônia fechada no CT de Valdebebas – horas antes da comemoração oficial com a torcida na Praça de Cibeles, na capital espanhola.

O presidente da Federação, Pedro Rocha, entregará o troféu ao presidente do Real, Florentino Pérez, junto aos jogadores do elenco. Logo depois, os atletas e a comissão técnica rumarão para a Praça de Cibeles para comemorar com os fãs – já com a taça na mão.

A cerimônia voltará a se repetir publicamente no dia 14 de maio, quando o Real Madrid receberá o Alavés no Santiago Bernabéu, segundo o jornal “Marca”. O presidente da federação estará presente novamente, colocando em prática o protocolo tradicional no futebol espanhol.

– Bom, no final das contas estamos concentrados em vencer. Quando nos derem o troféu vamos festejar. Isso não vai manchar a comemoração do título. Temos que pensar em amanhã – disse Carvajal sobre o tema, em coletiva nesta terça.