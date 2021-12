Deputada Perpétua afirma que governo não tem votos para aprovar a PEC 32

Após declaração do líder do Governo na Câmara dos Deputados, deputado Ricardo Barros (PP-PR), que afirmou que as reformas propostas pelo governo, como a Reforma Administrativa (PEC 32), ficarão para depois das eleições de 2022, a deputada Perpétua Almeida (PCdoB-AC) se posicionou sobre o assunto.

“A verdade é que o governo não tem votos para aprovar a PEC 32 e a maioria dos deputados estão com medo de votar a proposta antes das eleições. Vamos enterrar a PEC da Rachadinha ainda este ano”.

Perpétua relembrou a luta e mobilização dos parlamentares juntamente com servidores públicos, que estão acampados em Brasília há algumas semanas. “Depois de muita luta e mobilização contra a PEC 32, mais conhecida como a PEC da Rachadinha, o governo começa a assumir a derrota na Câmara. Vamos trabalhar para essa proposta ser enterrada ainda este ano”.

Vale lembrar que no projeto original enviado pelo governo de Jair Bolsonaro pretende acabar com a estabilidade do servidor público, além de abrir a possibilidade de prefeituras, governos estaduais e federal criarem parcerias com setor privado para execução de serviços públicos.