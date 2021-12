Eduardo Costa se vinga de Leonardo após terrível briga e surpreende com atitude de última hora

Leonardo e Eduardo Costa acabaram com a parceria do “Cabaré”, projeto musical dos dois sertanejos. Cada cantor preferiu seguir caminhos diferentes, deixando de lado o trabalho que rendia bastante financeiramente e em visibilidade. Sendo assim, após o fim, um novo projeto foi criado por Costa, chamado de ‘Mitos’ e com um novo parceiro.

Ralf é a nova dupla de Eduardo Costa em ‘Mitos’, que não tem nada a ver com Leonardo. E para quem pensa que ‘Cabaré’ acabou, não parou por aí. Uma nova dupla se juntou com o pai de Zé Felipe para continuidade ao projeto, e a dupla é Bruno e Marrone. Dessa forma, a volta da turnê de Leonardo, está com estreia marcada para ano que vem.

Além disso, devido uma entrevista no ‘Fantástico’ as vendas aumentaram. Sem deixar de falar que Eduardo Costa já foi contratado do escritório de Leonardo, conhecido como Talismã.

Além, de ser o mesmo escritório que cuida da carreira dos filhos dele e de Virgínia Fonseca, a nora que é influenciadora digital.

Dessa forma, a confusão gera grande repercussão na web e divide opiniões entre os fãs, que defendem os ídolos de todas as maneiras.

LEONARDO É O DONO DO PROJETO “CABARÉ”, MESMO SEM EDUARDO COSTA COMO PARCEIRO

Além disso, mesmo sem a presença de Eduardo Costa, Leonardo continua sendo dono do projeto ‘Cabaré’, que faz parte da sua produtora. Sendo, que muitas celebridades, amigas do cantor sertanejo, já participaram de transmissões ao vivo e shows ao lado do sertanejo.

Aliás, O ‘Navio Cabaré’ irá acontecer em novembro de 2022. Raça Negra e Maiara e Maraisa já estão confirmadas ao lado de Leonardo, Bruno e Marrone, prometendo entregar um show de qualidade em alto mar e com uma estrutura de primeira. O cruzeiro vai sair do Porto de Santos, que fica localizado em São Paulo.