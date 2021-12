Eleições do Flamengo: veja entrevistas de três candidatos ao pleito do próximo sábado

O advogado Marco Aurélio Assef é benemérito do clube e membro dos Conselhos Deliberativo e de Administração do Flamengo.

Abaixo, confira as entrevistas com a apresentação dos planos de governo. Favorito no pleito, Landim, da chapa roxa, não participou das gravações. O presidente alegou estar com a agenda apertada por conta da final da Libertadores, na última semana, e da reta final do Brasileiro.

No próximo sábado, das 8h às 21h, na sede da Gávea, os sócios do Flamengo vão eleger o presidente do clube para o próximo triênio. Além do atual mandatário, Rodolfo Landim, outros três candidatos inscreveram suas chapas: Marco Aurélio Assef, Ricardo Hinrichsen e Walter Monteiro.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!