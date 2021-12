Encanador encontra R$ 3 milhões em parede de igreja de famoso pastor da TV

Um encanador encontrou uma fortuna no valor de R$ 3,3 milhões que estava escondida na parede de uma igreja pertencente ao autor e televangelista Joel Osteen, famoso pregador evangélico na TV dos Estados Unidos.

De acordo com informações do Deadline, o montante em dinheiro, que estava guardado em cerca de 500 envelopes, foi encontrado no templo Lakewood Church, que fica localizado em Houston, no Texas. Conforme o noticioso, a descoberta aconteceu durante reparos em um vaso sanitário que estava solto.

Em entrevista, o profissional, identificado como Justin, relatou que, ao fazer o reparo, foi necessário tirar “um pouco do isolamento”. Nesse momento, ele foi surpreendido com cerca de 500 envelopes que caíram da parede. “Eu fiquei, tipo, ‘uau!'”, declarou.

O encanador afirma que entregou todos os envelopes ao supervisor responsável pela obra. Posteriormente, o Departamento de Polícia de Houston foi acionado e constatou que dentro havia dinheiro vivo, cheques e ordens de pagamento. O caso aconteceu no dia 10 de novembro, mas só veio à tona agora.

Os policiais tentam descobrir se o dinheiro faz parte do montante de US$ 600 mil (cerca de R$ 3,3 milhões na atual cotação do dólar) que sumiu dos cofres da Lakewood em um roubo que ocorreu em 2014, devido as datas que constam nos cheques — até hoje, o caso ainda não foi solucionado.

Ao The New York Times, um porta-voz da igreja informou que “uma quantia não revelada de dinheiro e cheques foi encontrada” durante a reforma, e reiterou que o caso está sob investigação.