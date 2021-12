Energisa é reconhecida como a segunda melhor empresa para se trabalhar da região Norte

A Energisa foi reconhecida nesta segunda-feira (6) como a segunda Melhor Empresa para Trabalhar na Região Norte. O resultado consta no ranking divulgado pelo Instituto Great Place to Work (GPTW) e vem apenas três anos após o grupo assumir a concessão no estado. Grupo Sabin de Análises Clínicas fica em primeiro lugar pelo segundo ano consecutivo.

Para o diretor presidente da concessionária no estado, André Theobald, o reconhecimento deve-se ao foco do Grupo nas pessoas, com frentes para promover saúde, bem-estar e segurança de todos, dentro e fora da empresa. “Nosso foco é sobre ações que valorizam e aproximam equipes e construam uma relação de confiança e respeito entre todos. Os resultados demonstram que estamos no caminho certo. Sete empresas do Grupo estão listadas no prêmio Great Place To Work nacional e nas várias regiões em que atuamos”, declarou.

Desde que chegou em Rondônia, no fim de 2018, o Grupo implementou um forte programa de internalização, com a substituição de postos terceirizados por colaboradores próprios em áreas estratégicas para o relacionamento com os clientes, como a leitura. Também ampliou o número de equipes técnicas em mais de 100%. “A Energisa se posiciona como uma das maiores empregadoras do estado e a maior parte das vagas tem sido preenchida por moradores de Rondônia, que passam por programas de capacitação antes e depois de entrar na empresa”, frisou Theobald.

No triênio, foram mais de 300 mil horas de treinamentos com foco em segurança, gestão, relações interpessoais e de relacionamento com profissionais com deficiência. A estratégia de recrutamento também abre espaço de crescimento para profissionais do próprio grupo em cargos de liderança. Na prática, metade das vagas em 2021 foram preenchidas por recrutamento interno, o que abriu vagas para profissionais em cargos iniciais oriundos de programas de capacitação do Sesi, Senai e até do Exército.

Oportunidade de crescimento profissional foi o que a jovem rondoniense Andressa Caroline Bandeira Teixeira vislumbrou ao ingressar na empresa. Sua carreira começou como analista do departamento de eficiência energética há quase três anos, mas logo progrediu e, recentemente, foi promovida ao cargo de engenheira eletricista no setor de construção e manutenção. A nova função veio após recrutamento interno. “Tenho muito orgulho de trabalhar na Energisa e de participar do projeto de transformação energética do meu estado. O resultado de cada obra, de cada modernização em que trabalho, vejo o resultado ali, na energia que chega à minha casa”, afirmou.