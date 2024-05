Paciente de 45 anos morre em hospital com suspeita de dengue e caso é investigado

Um homem de 45 anos morreu no início da semana, em Machadinho D’Oeste (RO), com suspeita de dengue grave. O caso é investigado pela Secretaria de Saúde do município (Semusa).

De acordo com a Semusa, o homem deu entrada no Hospital Municipal de Machadinho D’Oeste no dia 11 de maio. No dia seguinte, o paciente morreu na unidade. O paciente era morador do município.

Ainda conforme a secretaria, um exame de sorologia foi solicitado para análise no Laboratório Central (Lacen) de Saúde Pública do Estado de Rondônia, em Porto Velho.O resultado é aguardado pela pasta para identificar o caso.

De acordo com Semusa, o município de Machadinho registrou, de janeiro a abril, um aumento nos casos de dengue, totalizando mais de 1 mil notificações. Fevereiro e março foram os meses com mais registros de casos.

Segundo dados do Painel de Monitoramento das Arboviroses, cedidos pelo Ministério da Saúde, Rondônia registrou, neste ano, 4,9 mil casos de dengue. Três óbitos foram confirmados no estado e um está em investigação.