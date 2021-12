Globo se vinga de Faustão e “acaba” com a estreia do apresentador na Band; saiba como

A estreia do programa do ex-Globo Faustão na Band parece ter sido boicotada. Mesmo com o pedido dos fãs, a equipe da atração não parece ter ligado muito e descartou a presença de dois artistas, que estariam na estreia do novo programa da Band: Gusttavo Lima e Leonardo.

Segundo a Veja, existe uma lista de artistas que foram convocados de forma a ajudar a atração a emplacar: Alcione, Zeca Pagodinho, Martinho da Vila e Paulinho da Viola. No entanto, a esperança era de que ao menos Gustavo Lima comparecesse. Isso porque o cantor tem uma rixa com a Globo, que o impedia de aparecer no Domingão e em outros programas da emissora.

Em suma, o desentendimento se deu pelo cantor ter deixado a Som Livre, da emissora, e ter assinado com a Sony.

Entretanto, no que se trata de Leonardo, o cantor era o principal nome para o primeiro episódio do novo programa de Faustão na Band. Porém, ele não estará disponível no dia 17 de janeiro. Ainda é possível que o sertanejo venha a aparecer no programa, uma vez que é recordista no palco do Domingão. Outro fator é que Leonardo é amigo pessoal de Faustão.