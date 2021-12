Governo inaugura memorial em homenagem às vítimas da covid às margens do Lago do Amor

Será inaugurado na noite desta terça-feira (28), nas proximidades do Instituto de Traumatalogia e Ortopedia do Acre (Into/AC), o memorial em homenagem às vítimas da covid-19 no Acre.

O projeto foi pensado e executado pelo Governo do Estado, por meio Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), no local em que funciona o maior hospital de referência para o tratamento da doença que tirou a vida de mais de 1800 acreanos.

“O memorial tem o objetivo de homenagear e preservar a memória das pessoas vítimas da Covid-19. A obra também é uma forma de conscientizar as pessoas a continuarem tomando os cuidados necessários para o enfrentamento da pandemia, que ainda não acabou”, destaco Mauro Patrick, arquiteto da Seinfra, em entrevista concedida à Agência de Notícias do Acre.

“Essa é uma obra muito importante, porque além de homenagear as vítimas da Covid, também será um local que deixará a cidade mais bonita. Será um local onde os familiares poderão vir para passar um tempo em memória dos que perderam. Essa obra foi muito boa também porque me ofereceu essa oportunidade de trabalho e desse trabalho vou garantir o Natal da minha família”, continuou.

O evento de inauguração está marcado para as 19h e será aberto ao público.