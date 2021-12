Greve dos médicos, Aleac, pesquisa Perfil/Fieac e mais: veja o que foi destaque nesta segunda

Chegou a hora de ficar mais informado com os destaques desta segunda-feira, 13, no ContilNet.

No AC, agressores de mulheres serão monitorados por aparelho eletrônico ligado à Patrulha Maria da Penha

O governador Gladson Cameli se reuniu nesta segunda-feira (13), no Palácio Rio Branco, com membros da força de segurança do Estado para discutir o fortalecimento do cerco eletrônico de mulheres em situação de medida protetiva. Saiba mais.

Greve dos médicos em Rio Branco avança para segunda etapa; 10 unidades de saúde são afetadas

O Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed) iniciou nesta segunda-feira (13), em Rio Branco, a greve por tempo indeterminado, como havia decidido em assembleia que aconteceu no último dia 8 de dezembro. Leia aqui.

Polícia encontra mais de 200 litros de diesel em ramal de Sena e investiga possível relação com operação que prendeu secretário

Investigadores da Polícia Civil de Sena Madureira apreenderam na manhã desta segunda-feira (13) uma farta quantidade de combustível na altura do ramal Favo de mel, km 21 da BR-364, sentido Sena-Rio Branco. Veja mais.

Lula lidera intenção de voto do eleitor acreano, mostra pesquisa Perfil/Fieac

A pesquisa de opinião realizada pelo Perfil Pesquisas e divulgada nesta segunda-feira (13) pela Federação das Indústrias do Acre (Fieac) mostra um empate técnico entre os candidatos Luís Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Messias Bolsonaro (PL), na disputa pela Presidência da República em 2022. Leia na íntegra.

Com deputados insatisfeitos, investimentos para Saúde no orçamento de 2022 provoca intenso debate

O repasse para a Saúde, previsto na Lei Orçamentária do ano que vem, enviada pelo Governo para a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), não deixou os deputados satisfeitos. A discussão na audiência pública ocorrida na manhã desta segunda-feira (13), foi levantada em torno da necessidade de valorização da categoria. Os deputados acreditam que é necessário que a Lei traga uma previsão de reajuste para esta e outras categorias e devem apresentar emenda. Saiba mais.