No AC, agressores de mulheres serão monitorados por aparelho eletrônico ligado à Patrulha Maria da Penha

O governador Gladson Cameli se reuniu nesta segunda-feira (13), no Palácio Rio Branco, com membros da força de segurança do Estado para discutir o fortalecimento do cerco eletrônico de mulheres em situação de medida protetiva.

De acordo com o governador, a estratégia levará mais segurança às mulheres já que os agressores serão monitorados por um aparelho eletrônico ligado à Patrulha Maria da Penha.

Criada em 16 de setembro de 2019, por meio de termo técnico firmado entre os poderes Executivo e Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública do Estado do Acre, a patrulha tem como principal função a fiscalização das medidas protetivas de urgência em favor das mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar. Ao longo de dois anos, já realizou mais de 4 mil visitas e atendeu mais de 1,2 mil mulheres vítimas no estado.

Participaram do encontro a primeira-dama Ana Paula Cameli – uma das principais incentivadoras do projeto -, o secretário de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cézar, e a delegada e coordenadora do programa Acre pela Vida, Márdhia El-Shawwa.

Situação do Acre

Mesmo registrando uma redução de quase 80% nos índices de feminicídio e nos dados sobre violência contra a mulher em 2021, o Acre ainda supera, proporcionalmente, o Estado de São Paul, de acordo com os últimos registros do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgados na última semana.