Jéssica Sales anuncia início do tratamento contra câncer para ainda este mês, em São Paulo

A deputada federal Jéssica Sales (MDB/AC) disse, em vídeo publicado em suas redes sociais, que já está em São Paulo para iniciar, ainda este mês, tratamento contra o câncer de mama diagnosticado num exame de rotina, na semana que vem. “Eu tenho certeza de que vou sair desta curada. Por isso, peço as orações de vocês e dizer que minha pré-candidatura ao Senado continua”, afirmou a deputada.

A própria Jéssica Sales disse que o tratamento vai começar com quimioterapia e depois evoluir para uma cirurgia. A deputada, que também ´médica, disse que todas pessoas, mulheres e homens, devem fazer exames de rotina contra o câncer e, ao sinal de qualquer alteração, iniciar o tratamento. Segundo ela, o tratamento precoce ajuda a salvar vidas.

Jéssica Sales promete no vídeo que estará ausente só fisicamente e que vai continuar informando a todos, través das redes sociais, a evolução do tratamento. “É um câncer invasivo, maligno mas estou pronta com muita fé de encarar mais esse desafio. Eu tenho certeza que as orações que estou pedindo, tudo vai ocorrer bem. Peço muitas orações para que possa recuperar o mais rápido possível”, informa.

A deputada não informou, no entanto, se se afastará do mandato na Câmara. Se isso ocorrer, seus suplentes são a ex-deputada federal Antônia Lúcia (Republicanos) ou o empresário Rudilei Estrela (PP).