Lata da castanha está sendo comprada a 50 reais em Sena Madureira

Compradores de castanha espalhados pelos mais diversos locais de Sena Madureira já estão mobilizados para adquirir o produto da nova safra. E ao que tudo indica, neste a valorização da castanha será bem maior do que o verificado no ano passado, dada a competitividade do mercado.

Para se ter uma ideia, nesse início de safra a lata da castanha em Sena Madureira está sendo comprada a 50 reais.

“A gente nota que tem compradores em vários pontos da cidade. É sinal de que os moradores que lidam nessa atividade terão lucro certo para o sustento de suas famílias”, comentou o autônomo Francisco das Chagas.

Além dos armazéns existentes na cidade, ainda há aquelas pessoas que se deslocam para os rios com suas embarcações com a meta de comprar o produto nas próprias comunidades rurais. No ano passado, o trabalhador rural Nassélio Manoel, residente no igarapé Maloca, colheu da floresta uma grande quantidade do produto. “Já estamos nos preparando para o trabalho deste ano. Se Deus quiser, vai dar tudo certo”, destacou.

A castanha de Sena Madureira é exportada para outros Estados e até mesmo para fora do Brasil.