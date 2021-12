Lulu Santos desmaia no The Voice Brasil após ser pressionado e pede aumento no salário a Globo

Nessa última terça (07), foi ao ar a última Batalha de Técnicos entre Carlinhos Brown, Claudia Leitte, IZA, Michel Teló e Lulu Santos no The Voice Brasil. Mas, o que chamou a atenção foi um falso desmaio protagonizado por Lulu.

Isso porque, após apresentação eletrizante entre Dielle Anjos, do Time Claudia, e Dida Larruscain, ex-participante do Time Teló, Lulu Santos ficou perplexo. Com isso, ele fingiu desmaiar quando foi questionado sobre quem ele escolheria para avançar de fase.

Sendo assim, o momento rendeu muitas piadas nas redes sociais. “Antes eu vou dar uma desmaiadinha”, brincou ele que fingiu passar mal. Mas, como o jogo tem que seguir, sua escolha foi feita e ao final ele ainda pediu um aumento. “Essa etapa merece um salário insalubridade!”, brincou.

LULU SANTOS X MICHEL TELÓ

Há umas semanas, o clima fechou entre Lulu Santos e Michel Teló. Isso porque, o veterano teve que escolher entre Júlia e Yasmin. Apesar de triste com a escolha, pois queria salvar as duas, o cantor optou por Júlia. Sendo assim, ficou na mão de Michel Teló salvar ou não a outra voz. O loiro foi lá e salvou, como também deu uma provocada no adversário.

“Quero avisar. Se você soltasse a outra, eu ia pegar [a voz para o time] também.”, disse ele olhando para Lulu.