Casa fica destruída após incêndio em Tarauacá e assusta moradores

Um incêndio devastador atingiu uma residência na travessa Paulo Lins de Albuquerque, próximo ao Beco da Garagem, no município de Tarauacá, interior do Acre. Por volta da 1 hora da tarde, aproximadamente 12 pessoas estavam dentro da casa quando um botijão de gás explodiu, gerando uma grande explosão que rapidamente se transformou em chamas.

Apesar da intensidade do incêndio, todos os moradores conseguiram escapar ilesos, mas apenas com as roupas do corpo. Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, a casa já havia sido consumida pelo fogo, porém, eles conseguiram evitar que as chamas se espalhassem para as residências vizinhas.

A causa exata do incêndio ainda não foi determinada e permanece sob investigação. Enquanto isso, a família afetada enfrenta o desafio de reconstruir suas vidas após perderem tudo em meio às chamas. A comunidade local se mobiliza para oferecer apoio e assistência às vítimas, demonstrando solidariedade em tempos difíceis.

VEJA O VÍDEO: