Mão-pé-boca, previsão do tempo, MPAC e vacinação em crianças e mais: os destaques desta quarta

Adulto pode pegar mão-pé-boca? Infectologista explica síndrome que já registra quase 800 casos em Rio Branco

Responsável por pelo menos 800 casos notificados apenas em Rio Branco nos últimos dois meses, a síndrome mão-pé-boca tem deixados pais e outros familiares preocupados. Saiba mais.

Jovem que teria sido empurrada de carro em movimento recebe medida protetiva; acusado, o próprio namorado, é intimado

Foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Rio Branco uma denúncia contra o servidor público Lucas Bezerra, de 26 anos, acusado de empurrar do próprio carro a namorada Emely Lima, de 22 anos. Leia na íntegra.

Ano Novo: pesquisador Davi Friale revela previsão do tempo para a hora da virada no Acre

O pesquisador Davi Friale avisou que a última semana de 2021 será com chuvas diárias no Acre, “mas no último dia do ano, elas quase cessarão e, na hora da virada, não deverá chover em nenhum município”, escreveu em seu site o Tempo Aqui. Veja mais.

Mesmo com chuvas, nível do Rio Acre segue baixando na capital acreana, diz Defesa Civil

Mesmo com as fortes chuvas que têm atingido a capital acreana nos últimos dias, o nível do Rio Acre segue baixando, de acordo com a Defesa Civil. Leia na íntegra.

MPAC publica nota em favor de vacinação contra Covid-19 para crianças de 5 a 12 anos

O Ministério Público do Acre (MPAC), por meio do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG), publicou na última terça-feira (28), uma nota onde se posiciona a favor da vacinação contra Covid-19 para crianças de 5 a 12 anos. Saiba mais.