MC Gui faz grave ameaça contra Jojo Todynho e diz guardar segredo da cantora: “Vou começar a falar”

“Eu não arrego, não, pode vir. […] Ela quer palco, a Jojo, não vou ficar dando palco pra ela. Foi uma das pessoas que mais me desrespeitou, desrespeitou meus familiares. Eu não vou ficar mais quieto. Se ela quer treta, ela quer guerra, ela vai encontrar guerra”, disparou MC Gui sobre Jojo Todynho.

Além disso, o funkeiro deixou claro que conhece Jojo Todynho há muitos anos e, por isso, sabe de alguns segredos sobre o passado da cantora. “Se ela não fechar a boca dela, eu vou começar a falar também de coisa muito séria. Ela não gosta de falar dos outros?”, completou o famoso.

Aliás, MC Gui se mostrou decepcionado com as atitudes de Jojo Todynho. “Eu tive sempre carinho por ela. Quando ela me via, conversava comigo (…) Ela sabe quem eu sou”, disse ele. O cantor ainda fez questão de relembrar toda a barra que passou, após ter sido cancelado nas redes sociais.

MC GUI FINALIZOU COM UM RECADO ESPECIAL PARA JOJO TODYNHO

“Hoje não vou ficar mais quieto, porque quando eu fiquei quieto eu fiquei em casa, depressivo, três meses sem sair do quarto e fiquei lá chorando, com minha família tentando me tirar de casa. Enquanto ela ficou na internet me desrespeitando, falando que ia dar soco na minha cara. Imagine se fosse eu falando isso?”, finalizou MC Gui.