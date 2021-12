Morre contratado nos estúdios da TV Globo e emissora emite nota confirmando

Nesta sexta-feira (03), ocorreu a morte de um dos funcionários da TV Globo, dentro dos seus estúdios. Se tratava de João Bernardo Cordeiro de Souza, o profissional contratado pela empresa Saimel (prestadora de serviços de obras de construção para os estúdios da empresa) veio a óbito.

Em resumo, o homem teve um mal súbito ao decorrer do serviço de obras no canal do Rio de Janeiro. Após a tragédia, a Globo emitiu uma nota sobre os fatos ocorridos.

“O funcionário João Bernardo Cordeiro de Souza, de 67 anos, da empresa Saimel, que presta serviço para a Globo em obras nos Estúdios Globo, morreu hoje após sofrer um mal súbito”, disse.

“Ele foi socorrido imediatamente no local por paramédicos, mas infelizmente não resistiu. A Globo lamenta profundamente, presta solidariedade e acompanha toda a assistência dada à família de João Bernardo pela empresa da qual era funcionário”, explicou a emissora por fim.

Segundo a assessoria de Comunicação da TV Globo, mesmo com o atendimento dos paramédicos de plantão, o homem não resistiu ao socorro e faleceu. Dessa forma, João Bernardo passou mal durante a montagem do estúdio no antigo Projac. Informaram seu falecimento oficialmente como sendo às 15 horas da tarde do mesmo dia.

Chico Pinheiro quebra protocolo da Globo

Recentemente, durante uma conversa com Ana Maria Braga, o jornalista Chico Pinheiro quebrou o protocolo do canal. Isso porque o veterano retirou seu terno, no estúdio de ‘Bom Dia Brasil’, comemorando a vitória do seu time.

“Vou fazer uma coisa que já me perguntaram várias vezes, mas eu nunca tinha vindo assim. Prometi fazer”, disse, surpreendendo até mesmo a apresentadora. “Nunca tinha vestido de fato [no jornal]. Uma homenagem aos atleticanos e a todos os amigos”.

Sendo assim, Chico ainda revelou não estar esperando o título: “Eu achava que não ia ganhar ontem, o Bahia precisava da vitória, achei que ia dar empate, mas não fiquei triste. Por que iríamos comemorar com a torcida no domingo cm a torcida. Quando eles fizeram dois a zero eu achei que dava pra empatar ainda. Méritos do Mestre Cuca e sua disciplina tática”,