“Não acabou”, diz médico Thor Dantas sobre pandemia após paciente em estado grave ser entubado

O médico infectologista Thor Dantas, uma das maiores autoridades do Acre quando o assunto é Covid-19, usou as redes sociais para alertar sobre a continuidade da pandemia do novo coronavírus. “Não acabou”, escreveu o médico.

Na postagem, o médico diz que depois de muitos meses sem ver um caso de Covid em consultório, um paciente grave foi entubado.

80% dos mortos e internados por covid não estavam vacinados no Brasil

De cada 10 pessoas que morreram por covid, 8 não receberam nenhuma dose da vacina, segundo levantamento da Info Tracker, plataforma desenvolvida pela USP (Universidade de São Paulo) e Unesp (Universidade Estadual de São Paulo) para monitorar os dados da pandemia.

Segundo o levantamento, de 1º março (começo da aplicação da 2ª dose) até 15 de novembro 306.050 pessoas morreram de covid no Brasil. Destes, 79,7% (243 mil) das vítimas não haviam tomado nenhuma dose da vacina.