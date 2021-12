NBA: Com herói improvável, Lakers batem Mavericks no fim da prorrogação

O big three de Los Angeles funcionou durante o jogo, com todos anotando mais de 20 pontos. O cestinha do time foi LeBron James, com 24 pontos, além de três rebotes e cinco assistências.

Russell Westbrook flertou com o triple-double e marcou 23 pontos, com 10 rebotes e nove assistências. Por fim, Anthony Davis apareceu com double-double de 20 pontos e 12 rebotes.

Além das três estrelas do time, Austin Reaves precisa ser citado. O calouro matou quatro das cinco bolas de três que tentou na partida e fechou a noite com 15 pontos, sete rebotes e duas assistências, sendo fundamental para a vitória e tendo mais minutos em quadra, visto que nomes como Malik Monk, Talen Horton-Tucker e Dwight Howard ficaram de fora, devido aos protocolos contra a COVID-19.

Sem poder contar com Luka Doncic, com uma lesão no tornozelo, Dallas dependeu do trio Jalen Brunson, Kristaps Porzingis e Tim Hardaway Jr.. Substituto do “tesouro”, Brunson marcou 25 pontos, com nove assistências e três rebotes.

Porzingis acabou a partida com double-double de 23 pontos e 12 rebotes, e Hardaway Jr. teve excelente atuação, sobretudo nas bolas do perímetro. Foram 20 pontos e nove rebotes para ele, com mais três assistências.

Com a vitória, o Los Angeles Lakers segue na 6ª colocação da Conferência Oeste, com campanha de 16-13. O time de LeBron James e companhia volta à quadra na sexta-feira (17), quando visita o Minnesota Timberwolves.

Os Mavericks aparecem na 8ª posição da mesma Conferência, com campanha 14-14. Podendo contar com o retorno de Doncic, o time volta à quadra somente no domingo (19), quando também visita o Minnesota Timberwolves.

O JOGO

Dwight Powell tirou o zero do placar com ponte-aérea, logo na primeira ação ofensiva da noite. Avery Bradley respondeu com cesta de três, virando o jogo em favor do Los Angeles Lakers.

LeBron James abriu para 5 a 2 e Kristaps Porzingis anotou quatro seguidos para devolver a liderança para Dallas. Os primeiros minutos seguiram assim, com as equipes trocando a dianteira do placar e um jogo muito parelho.

No entanto, do meio para a frente do quarto LA conseguiu abrir, sobretudo após as entradas de Carmelo Anthony e Austin Reaves, que vieram bem do banco, com o segundo convertendo duas cestas de três. Os Lakers abriram 29 a 19 e no fim do quarto, com cesta de dois de Russell Westbrook, fecharam o primeiro período em 33 a 23.

Carmelo anotou os primeiros pontos do segundo quarto, mas a partir dai teve início um “atropelo” dos Mavericks para cima de LA. Trey Burke fez os quatro primeiros pontos, Porzingis mais dois, Burke outros dois, Kleber três, Porzingis outros dois e Brunson virou o jogo com mais dois, em uma corrida de 13 a 0, que foi finalizada por Tim Hardaway Jr., antes de LeBron James tirar os Lakers do “limbo” com cesta dupla.

Dominando as ações dentro do garrafão de LA, Dallas cresceu na partida momentaneamente, mas Los Angeles logo se encontrou para buscar o placar e virar, com outra bola de três de Reaves.

Brunson foi “o cara” do quarto e anotou 12 pontos, conduzindo sua equipe na ausência do craque Luka Doncic. A menos de um minuto para o fim do primeiro tempo, o armador matou bonita bola de três pontos, que foi prontamente respondida por LeBron James, dando números finais a metade inicial do jogo: 50 a 47 para os Mavs.

Alguns números chamaram a atenção nos dois primeiros quartos. Anthony Davis esteve sumido, anotando apenas quatro pontos e Dallas deu show no garrafão, com 22 pontos, contra 10 dos Lakers, sendo 12 pontos apenas de Brunson dentro da área pintada.

Por falar em Brunson, ele começou o segundo tempo “pegando fogo” e anotou logo de cara quatro pontos na parcial, para só então Davis pontuar em favor de LA.

O jogo continuou parelho com vantagem dos Mavs, até Westbrook conseguir dois pontos e completar uma corrida de 7 a 0 dos Lakers para empatar a partida em 54 a 54. Um pouco depois, Davis virou o jogo para 58 a 57 para os visitantes.

Após virar, os Lakers começaram a mandar no jogo com Davis finalmente funcionando e LeBron sendo o “King” que os torcedores estão acostumados. LA chegou a abrir vantagem, que despencou na parte final do quarto com Brunson mais uma vez sendo o principal jogador de Dallas. James ainda matou linda bola do “meio da rua”.

LeBron James … from Fort Worth pic.twitter.com/01u0kAh9jy — Los Angeles Lakers (@Lakers) December 16, 2021

Com duas bolas triplas de Hardaway Jr., os Mavs empataram o jogo, voltaram a ficar em desvantagem, mas na última ação do período Brunson com bandeja empatou novamente em 73 a 73.

O quarto final foi aberto com mais uma corrida dos donos da casa. Porzingis deu início aos trabalhos do período, Dorian Finney-Smith fez mais dois e Porzingis outros três, em sequência de 7 a 0. Somente então LA acordou e descontou com bola tripla de Wayne Ellington.

Os Lakers se incendiaram de novo e cresceram outra vez na partida, para mais uma reviravolta com outra bola de três de Ellington e uma de Reaves, logo depois. 87 a 85 Mavericks.

Westbrook logo iria virar o marcador para os visitantes e os minutos finais foram de tirar o fôlego. Porzingis converteu bola de três para colocar 93 a 90 para os mandantes, e na ação final do tempo normal, LeBron tentou do perímetro e errou, os dois times brigaram muito pelo rebote, que ficou com os Lakers e Ellington, da zona morta, deixou tudo igual em 93 a 93! Prorrogação e jogaço no Texas.

Wayne Ellington sends us to overtime 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/7G0nbOikZQ — Los Angeles Lakers (@Lakers) December 16, 2021

PRORROGAÇÃO

Davis anotou os primeiros pontos do over time e Maxi Kleber fez do perímetro três para os Mavericks. A partida seguiu no lá e cá com vantagem mínima para a franquia texana, mas no fim Anthony Davis virou para os californianos em 99 a 98.

Depois, Westbrook conseguiu roubar a bola e deu lindo passe para cravada de LeBron James e 101 a 98 Lakers.

O minuto final foi simplesmente espetacular, com Tim Hardaway matando bola tripla de muito longe, com o relógio de posse zerado, para empatar o jogo. Com 23 segundos no relógio, Westbrook acertou de três da zona morta devolvendo a liderança para LA, mas com 15 segundos faltantes o alemão Maxi Kleber tornou a empatar o jogo, com arremesso contestado de fora.

A última ação foi de LA, e quando todos esperavam uma decisão de LeBron, Davis ou Westbrook, o armador descolou bonito passe para Austin Reaves, do perímetro, matar linda bola de três com 0.9 para o fim do jogo. Um herói improvável que deu a vitória para os Lakers em 107 a 104. Baita jogo na American Airlines Center!