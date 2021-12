No AC, fã que tatuou Gusttavo Lima no braço realiza sonho de tirar foto com o artista: “Dez anos esperando por esse momento”

A acreana Francelly Benício Dias, que fez uma tatuagem em homenagem ao cantor Gusttavo Lima e que sonhava em conhecer o cantor pessoalmente, realizou o desejo na noite da última quarta-feira (01).

Nas redes sociais, a fã, que postou o registro do momento, disse que foram 10 anos à espera. “Realizei um sonho da metade da minha vida. Obrigado a todos que me ajudaram, até mesmo aqueles que zombaram de mim. Eu consegui. E não há nada que mais me realizou nessa vida como esse momento”.

Francelly, que é acadêmica de Psicologia, viralizou nas redes sociais no último dia 24 de novembro, quando postou uma foto mostrando a tatuagem que fez no braço e pedindo para que os internautas lhes ajudassem a realizar o sonho de conhecer “o embaixador” pessoalmente. Ela já chegou a ir em shows anteriores no estado, mas na ocasião, não conseguiu o sonhado encontro.

“Em 14 de dezembro de 2019, fui no meu primeiro show aqui em Rio Branco, tive três desmaios e uma emoção que nunca tinha sentido antes. Gusttavo Lima falou comigo e meu esposo e ainda disse que iria ser padrinho do nosso futuro filho”, pontuou.