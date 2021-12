PGE – AC divulga novo Processo Seletivo para estagiários

A Procuradoria-Geral do Estado do Acre (PGE – AC) divulgou recentemente, por meio do Diário Oficial, a realização do novo Processo Seletivo destinado à formação de cadastro reserva de estagiário de nível superior.

A oportunidade é destinada aos estudantes regularmente matriculados do terceiro ao décimo período, ou equivalente, do curso de direito, para atuação em jornada de trabalho de quatro horas diárias e 20 horas semanais, com bolsa de estágio no valor de R$ 540,00 ao mês, acrescido de auxílio-transporte de R$ 160,00.

Procedimentos para participação

Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições no período de 6 a 20 de dezembro de 2021, exclusivamente via internet mediante o preenchimento de formulário online. Nesta etapa os candidatos deverão realizar o pagamento de, no mínimo, R$ 10,00 que será destinado à aquisição de bens para entrega à família em situação de vulnerabilidade no Acre.

Como forma de seleção, os candidatos serão avaliados mediante a prova objetiva prevista para ser aplicada no dia 18 de janeiro de 2022, com inicio às 9h. Dito isto, o conteúdo programático será constituído por 50 questões de direito constitucional; direito ambiental; direito processual civil; direito civil; direito administrativo; direito do trabalho e processual do trabalho e direito tributário.

O prazo de validade do presente Processo Seletivo será de um ano, contado da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.

