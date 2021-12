Prefeitura de Cruzeiro do Sul ganha “pluviômetro” e cria plano de contingência municipal

O município de Cruzeiro do Sul vai instalar dois pluviômetros semiautomáticos para monitorar o volume de chuvas e se preparar para a possibilidade de enchentes nos rios da região. O equipamento vai servir como base para o plano de contingência, criado para as situações de emergência, por conta das cheias.

Pluviômetros são equipamentos que medem, com precisão, os dados das precipitações acumulados em um determinado período, o que garante que a Defesa Civil Municipal tenha as informações precisas sobre o tempo no município.

“Um deles, será instalado aqui na sede da Defesa Civil e o outro na base do Igarapé Preto, para termos um melhor controle. Com isso, teremos a ideia se o rio vai subir ou não”, informou o coordenador da Defesa Civil, José Lima.

Os dois pluviômetros foram doados para o município pela Defesa Civil do Estado, por meio Centro de Monitoramento de desastres. Os servidores da Defesa Civil de Cruzeiro do Sul foram treinados em Rio Branco para o operar os equipamentos.

“Conquistamos esses aparelhos porque nos organizamos aqui e demos autonomia para a Defesa Civil realizar suas ações. São equipamentos que vão nos ajudar muito a traçar nossas metas, com dados precisos, coletados por esses aparelhos”, destacou o prefeito Zequinha Lima.

Ao acompanhar a instalação dos equipamentos, o prefeito também assinou o plano de contigenciamento para atuação do município em enchentes.

“Além de termos agido em 2021 em uma grande alagação – A maior da história do município – também tivemos a preocupação de nos planejarmos para estarmos preparados, caso venha acontecer mais alguma enchente ao longo dos próximos três anos”, afirmou Zequinha.