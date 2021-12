Réveillon: Bocalom diz que Rio Branco terá queima de fogos “nunca vista na história do município”

Durante evento de comemoração dos 139 anos da cidade de Rio Branco, realizado na Praça da Revolução, nesta terça-feira (28), o prefeito Tião Bocalom anunciou uma queima de fogos especial para o Réveillon 2022.

“Será algo nunca visto em todos esses anos”, anunciou o gestor.

O diferencial, de acordo com Bocalom, é que esse ano a cidade recebe show piromusical: os estouros vão acompanhar o ritmo das músicas que vão tocar durante o show pirotécnico. Ao todo, serão 10 minutos de queima de fogos.

O show piromusical acontece em cima da Passarela Joaquim Macedo e poderá ser visto do calçadão da Gameleira e do Novo Mercado Velho. A ponte metálica será fechada para que o público prestigie o evento de cima da estrutura, garantiu o chefe do executivo municipal.

Bocalom lembrou que não haverá festa no local e, muito menos, apresentação de bandas, por conta da pandemia do novo coronavírus. “Precisamos evitar aglomerações, mas as pessoas podem acompanhar a queima de fogos com seus familiares”, finalizou.