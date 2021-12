Roberto Duarte destina emenda para compra de beneficiadora de arroz para Assis Brasil

Nesta manhã de quinta-feira, 09, o Deputado Estadual Roberto Duarte participou, na Secretaria Estadual de Produção e Agronegócio (SEPA) juntamente com o Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, e o Diretor Técnico da SEPA, Raimundo Araújo, de cerimônia de assinatura de convênio de entrega de emenda parlamentar para compra de máquina beneficiadora de grão arroz para atender os produtores do município de Assis Brasil.

A emenda do parlamentar garantirá aos produtores melhor qualidade do seu produto, além de fomentar a agricultura familiar no local.

“Nossa intenção com essa emenda é aumentar a produção agrícola de arroz dos pequenos produtores, pois essa produção é a principal fonte de renda deles. Acredito que esse suporte é de grande importância para a vida dos produtores”, afirmou Duarte.