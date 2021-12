“Se Gladson me demitir amanhã, faço campanha pra ele em 2022”, diz Moisés Diniz

Durante o evento de lançamento do programa Melhor Emprego, anunciado nesta sexta-feira (17) pelo governador Gladson Cameli, o secretário adjunto de Educação, Moisés Diniz, saiu em defesa do chefe do executivo.

“O Gladson, ao contrário do que essas pessoas que não estão interessadas no progresso do Acre defendem, não fica perseguindo secretários ou deixa de fazer o melhor por qualquer município se o representante for de outra bandeira partidária. É um líder nato, uma pessoa que não precisa passar por cima das pessoas para conseguir o que quer”, comentou.

Diniz chegou a dizer que não elogia o governador porque precisa se manter no cargo que ocupa, mas por reconhecer seus valores.

“Eu posso me manter de outra forma se eu sair do Governo e não defendo o governador porque preciso me manter no cargo. Falo dele dessa forma porque ele tem valores, sabe respeitar o próximo e é a diferença que precisávamos nesse Estado”, continuou.

O secretário adjunto acrescentou que Cameli nunca perseguiu secretários ou pediu que “os gestores apagassem comentários das redes sociais se defendessem os adversários do Governo”.

“Nunca me ligou quando usei minhas redes sociais para elogiar políticos como o Jorge Viana, Petecão ou o Major Rocha, mas sempre respeitou a minha liberdade, como faz com todos os outros secretários”, finalizou.

O discurso de Moisés foi aplaudido pelo próprio governador e pelos demais gestores.