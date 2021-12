Senadora Mailza solicita ao Ministério da Justiça atuação da Força Nacional de Segurança nos municípios do Alto Acre

Com o intuito de intensificar as ações de combate ao narcotráfico na região da tríplice fronteira, a senadora Mailza solicitou ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, o apoio da Força Nacional de Segurança Pública.

“A frequente atuação das organizações criminosas nos municípios de Brasileia, Epitaciolândia e Assis Brasil requerem especial atenção do Governo Federal, através da Força Nacional”, explicou a senadora.

A solicitação da senadora Progressistas reforça o pedido feito pelo governador Gladson Cameli para envio dos militares por um período de 90 dias.

“Este pedido de apoio ao Ministério da Justiça visa proporcionar a atuação conjunta da Força Nacional com o GEFRON (Grupo Especial de Fronteira do Acre), no combate aos crimes transfronteiriços, especialmente aos ilícitos ligados ao narconegócio”, detalhou, em ofício, a Casa Civil do Governo do Acre.

A senadora Mailza destinou um milhão de reais ao sistema de cerco eletrônico para aquisição de equipamentos como câmeras de segurança e outras tecnologias que vão proporcionar melhorias no serviço de vigilância da fronteira.

Estes recursos foram pagos à Secretaria de Segurança Pública e os equipamentos estão em fase de implantação na cidade de Brasileia.