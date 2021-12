Servidores da Prefeitura de Sena realizam manifestação em frente à Câmara por pagamento de abono

Professores e outros servidores da Educação Municipal realizaram na tarde desta segunda-feira (13), uma manifestação em frente à Câmara de vereadores de Sena Madureira referente ao abono para os profissionais da Educação. Eles pedem celeridade na votação do Projeto enviado pelo poder executivo.

“A nossa preocupação é no sentido de que esse projeto seja votado em tempo hábil para não perdermos esse abono. Na verdade, queremos que esse dinheiro seja liberado, se possível, antes do natal”, disse um dos educadores.

Na manifestação dos servidores são evidentes as afirmativas de que tal projeto estaria sendo retardado nas comissões por vontade do vereador Elvis e do presidente da Câmara, o vereador Jacamin, versão essa contestada pelo vereador Elvis Dany. Ele acredita que a Prefeitura está tentando confundir os servidores e colocar os vereadores de encontro aos mesmos.

“Infelizmente, a administração pública usa os mecanismos que tem para tentar confundir os servidores. Em nenhum momento trabalhamos para prejudicar os professores. Os valores do abono que foram anunciados estão garantidos. A nossa intenção é ampliar esses valores bem como atingir um maior número de servidores”, frisou.

Com relação à votação do projeto, Elvis Dany salientou que a mesma ocorrerá este ano, dentro do que prevê a legalidade, para que os profissionais não percam o abono. “A matéria está tramitando normalmente na câmara. Peço que a comunidade se acalme, pois esse projeto será votado em tempo hábil”, confirmou.