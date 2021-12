Site de Flávio Bolsonaro vira plataforma de aposta em futebol. Entenda

O eleitor carioca que tem o costume de acompanhar os trabalhos dos políticos eleitos pelo estado deve ter se surpreendido ao clicar no site oficial do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nos últimos dias. Isso porque a plataforma, usada pelo congressista para atualizar o eleitorado sobre seu mandato foi transformada em um site de apostas esportivas (veja mais abaixo).

Sob domínio de “flaviobolsonaro.com“, a página da web deveria trazer informações sobre ações do parlamentar ao longo de seu mandato como senador eleito pelo Rio de Janeiro. No entanto, assim que se acessa o link, o usuário dá de cara com uma plataforma de nome “KokoQQ”.

O endereço oferta prêmios em troca de palpites certeiros sobre os resultados de jogos da Uefa Euro 2021. A competição, que reúne as principais seleções da Europa, foi encerrada em 11 de julho deste ano com a vitória da Itália nos pênaltis. Mas mesmo após o fim do torneio, o perfil segue anunciando premiações aos melhores apostadores.

Os brindes aos vencedores incluem desde sorteios de iPhone 13 e Playstation 5 até a entrega de um automóvel modelo Honda Fit e uma moto Biz. Além das apostas, a página também disponibiliza ao usuário a experiência de jogos de cassino – tudo anunciado no idioma indonésio.

